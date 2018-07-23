Грузинский патриарх не смог совершить воскресную службу

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Католикос-патриарх Грузии Илия II почувствовал недомогание в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси и не смог совершить воскресную службу.

Как сообщила журналистам личный врач патриарха Цисана Шартава, на данный момент его здоровью опасность не угрожает.

"Патриарху было нехорошо уже с утра, и врачи попросили, чтобы он не ходил (на службу), но он отправился. Произошел перепад давления, так как до этого он находился в Пасанаури (горный поселок в 90 км от Тбилиси, через который проходит Военно-Грузинская дорога). Наверное, была немного и вирусная инфекция, и произошло из-за этого", - сказала Шартава.

"Нет ничего опасного для жизни и тревожного. Госпитализация также не требуется. Давление урегулировалось, но, тем не менее, он будет под нашим наблюдением", - добавила врач.

Католикос-патриарх Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года во Владикавказе, учился в Московской духовной семинарии и академии. 23 декабря 1977 года был избран главой Грузинской православной церкви.