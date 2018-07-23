Не менее 79 человек пострадали при очередном землетрясении в Иране

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 79 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,8, которое произошло на юге Ирана, передает в понедельник иранское телевидение.

Согласно сообщению, данных о жертвах пока нет.

Землетрясение произошло утром в понедельник. Его очаг находился на территории провинции Керман, примерно в тысяче километров к югу Тегерана.

По информации агентства Associated Press, за основным толчком землетрясения последовало несколько дополнительных толчков.

Агентство напомнило, что на прошлой неделе в Иране произошла серия землетрясений, в результате которой пострадали почти 300 человек.