Корабли НАТО зашли в порт Одессы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2) зашли с визитом в одесский порт.

Как сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины, среди зашедших в Одессу - фрегат De Ruyter Королевских ВМС Нидерландов, фрегат Fatih и минный тральщик Аnamur ВМС Турции, вспомогательное судно Rhein ВМС ФРГ, минный тральщик Lupu Dinescu МС Румынии.

Цель визита кораблей и его продолжительность пока не сообщается.