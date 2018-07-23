В МИД РФ рассказали о задержании жительницы Екатеринбурга в Ливане

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Ливанские правоохранительные органы задерживали жительницу Екатеринбурга в международном аэропорту Бейрута (Ливан) по подозрению в совершении ряда правонарушений, сообщили агентству "Интерфакс" в департаменте информации и печати МИД России.

По данным МИД РФ, екатеринбурженка была задержана 8 июля. При поступлении информации о задержании российской гражданки посольство направило запрос в МВД Ливана о предоставлении к ней "консульского доступа".

"12 июля представители ливанской полиции сообщили в посольство о завершении следственных действий в отношении Нитиевских, которая 18 июля вылетела в Российскую Федерацию", - добавили в департаменте.

Как сообщала ранее агентству мать пропавшей в Ливане девушки Татьяна Нитиевских, ее дочь Светлана не выходила на связь с 10 июля. По информации родственников Нитиевских, девушка не первый раз отдыхала в Ливане, там живет ее молодой человек. "От Светланы последний раз был звонок 10 июля. Она сказала, что ее и других девушек удерживают в камере, рассчитанной на десять человек, в то время как их там порядка 25, и что их заставляют подписывать какие-то бумаги на арабском языке", - говорила собеседница агентства.

Нитиевских также сообщила, что на связь с ней выходили люди, которые требовали деньги за освобождение дочери. 19 июля девушка вернулась в Екатеринбург.

Между тем, как писали СМИ, в феврале 2018 года Нитиевских по пути в Ливан стала участницей инцидента на борту самолета "Аэрофлота". На видео, размещенном в интернете, было видно, как женщина, представившаяся "женой депутата", угрожает "выколоть глаз" одной из пассажирок. Как сообщил автор видео, женщина начала скандалить после того, как впереди сидевшая пассажирка опустила кресло.