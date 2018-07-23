В ДНР обезвредили бомбу, которая могла быть использована против конвоя ОБСЕ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Мобильное взрывное устройство обезврежено спецслужбами самопровозглашенной Донецкой народной республики на трассе между городами Харцызск и Шахтерск, сообщил "Интерфаксу" представитель министерства государственной безопасности ДНР.

"Сегодня было обнаружено самодельное взрывное устройство, изготовленное из артиллерийских снарядов 152-мм калибра высокой мощности с системой дистанционного подрыва, на трассе Харцызск - Шахтерск", - сказал он.

По словам собеседника агентства, взрывное устройство обезврежено и не представляет опасности. Закладка была сделана на обочине.

"По полученной нами информации, целью террористического акта мог стать конвой миссии ОБСЕ", - сказал представитель ведомства.