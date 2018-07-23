Из-за лесных пожаров жителей пригорода Афин эвакуировали

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Жителям пригородов Афин пришлось покинуть свои дома из-за сильных природных пожаров, передает в понедельник агентство АР.
В сообщении отмечается, что пламя охватило сосновый лес к западу от греческой столицы. Дым от пожара затянул небо над городом.
По информации местного пожарного управления, на место происшествия прибыло 40 пожарных машин. В операции по тушению огня также принимают участие пожарные самолеты и вертолеты.
АР отмечает, что процесс тушения осложняется сильным ветром, часто меняющим направление.
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