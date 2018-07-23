Сенатор США заподозрил экс-главу ЦРУ в продаже секретной информации СМИ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол в понедельник заявил, что подозревает бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана в том, что тот использует сохранившийся у него доступ к секретной информации, чтобы продавать ее журналистам.

"А не может ли такое быть, что Джон Бреннан монетизирует свой доступ к секретной информации? Может ли быть такое, что Джон Бреннан зарабатывает миллионы долларов за счет разглашения секретов крупнейшим медиа в рамках его нападок на Трампа?" - написал сенатор в своем твиттере.

Он также объявил, что намерен 23 июня обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой отозвать имеющийся у Брэннона доступ к секретной информации.

Бреннан занимал пост директора ЦРУ с марта 2013 года по январь 2017 года при президенте Бараке Обаме.