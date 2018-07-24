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Нескольких послов КНДР заметили в пекинском аэропорту

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Ряд послов КНДР, в том числе несущих службу в КНР, России, Великобритании, Малайзии и Сингапуре, замечены во вторник в аэропорту Пекина, сообщает южнокорейский телеканал YTN.

Ранее в южнокорейских СМИ появлялась информация о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын вызывал глав северокорейских диппредставительств на совещание, и что подобное мероприятие является редкостью для КНДР.

В частности, посол КНДР в Китае вылетел в Пхеньян 12 июля в сопровождении заместителя председателя и заведующего международным отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ёна.

Однако заслуживающей доверия информации об этом совещании пока нет, уточняет телеканал.

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Теги: КНДР, Пекин
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