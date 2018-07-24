В Сеуле предложили в этом году официально завершить Корейскую войну

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мён Гюн во вторник заявил, что, по его мнению, до конца 2018 года возможно выполнить все формальности, которые бы позволили официально завершить Корейскую войну.

"Идут консультации (на эту тему - ИФ) между Южной, Северной Кореей и США", - отметил министр, слова которого приводит телеканал YTN.

В то же время, говоря о более медленном, чем ожидалось, прогрессе в деле денуклеаризации Корейского полуострова, Чо Мён Гюн заявил, что США и КНДР, по-видимому, требуется больше времени для преодоления враждебности.

Активные военные действия на Корейском полуострове длились с 1950 по 1953 год, однако договор о прекращении войны до сих пор не подписан, на полуострове действует режим прекращения огня.