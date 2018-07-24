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Украинский премьер ответил на обвинения насчет подделки диплома

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не подделывал свой диплом о высшем образовании, а попытки дискредитировать его с помощью фейков ни к чему не приведут.

"Конечно, не подделывал (диплом - ИФ). Потому что диплом настоящий и честный. Да, я учился заочно, потому что, как и многие, рано создал семью и должен был ее обеспечивать, поэтому параллельно работал", - написал премьер в фейсбуке во вторник. "А тем, кто хотел меня дискредитировать с помощью фейков, скажу только одно - своей никчемной ложью вы уважения не получите", - добавил он.

Украинский премьер не уточнил, о дипломе какого вуза идет речь.

Ранее в этот день в СМИ появилась информация, что Генеральная прокуратура закрыла дело о возможной подделке диплома Гройсмана.

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Теги: Украина, Владимир Гройсман
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