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В Лаосе из-за прорыва дамбы погибли как минимум 19 человек

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Лаосе в среду сообщили об обнаружении тел 19 человек, погибших в результате наводнения после прорыва крупной плотины в юго-восточной провинции Аттапы, сообщает лаосское издание Vientiane Times.

По словам главы района Санамксай Бунома Поммазанаю, по состоянию на утро 25 июля из затопленных районов удалось спасти 2851 человека, однако еще более чем 3 тысячам местных жителей требуется помощь для эвакуации.

"Следующий шаг для нас - это опознание погибших, но сейчас мы торопимся найти тех, кто еще выжил в этом районе", - сказал он Vientiane Times.

Он уточнил, что на данный момент пропавшими без вести числятся 49 человек.

Авария на дамбе D, принадлежащей компании Xe-Namnoy Power, произошла вечером 23 июля. В результате последовавшего за прорывом сильнейшего наводнения оказались затоплены семь деревень в районе Санамксай лаосской провинции Аттапы, в которых проживают около 1,3 тыс. семей. В результате бедствия боле 6,6 тыс. человек остались без крова.

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Теги: Лаос

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