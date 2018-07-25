Экс-глава Каталонии собрался вернуться в Бельгию

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон в среду объявил, что в ближайшие выходные 28-29 июля намерен уехать из Германии в Бельгию, сообщает телеканал Europe1.

"В эти выходные я возвращаюсь в Бельгию", - заявил экс-глава Каталонии на пресс-конференции в Берлине, добавив, что он продолжит политическую деятельность на территории Бельгии.

19 июля власти Испании отозвали запросы на экстрадицию Пучдемона, задержанного правоохранительными органами Германии. В то же время ордеры на арест экс-главы Каталонии по обвинению в сепаратизме сохраняют свою силу на территории Испании, куда Пучдемон пока не может вернуться.

В октябре 2017 года, когда Пучдемон возглавлял региональное правительство, в Каталонии прошел референдум о независимости. В Мадриде он был признан незаконным, поэтому сейчас некоторые каталонские чиновники отбывают тюремные сроки за участие в организации референдума.