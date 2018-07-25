Бывший глава FCA Серджио Маркьонне скончался в больнице

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор автомобильного концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCE) Серджио Маркьонне скончался в больнице в Цюрихе, где ему делали операцию на плече, сообщает La Repubblica.

Маркьонне было 66 лет.

В субботу было объявлено об уходе Маркьонне с поста гендиректора компании по состоянию здоровья из-за осложнений после операции. На его место был назначен 54-летний Майк Мэнли, который до этого руководил торговой маркой Jeep.

Гендиректор FCA недавно перенес операцию на плече и не появлялся на публике с конца июня. После операции возникли неожиданные осложнения, состояние здоровья Маркьонне ухудшилось, и он не смог вернуться к исполнению своих обязанностей.

Маркьонне возглавил Fiat в 2004 году. Под его руководством компания объединилась с Chrysler, резко увеличила продажи, сократила задолженность практически до минимума. Также он выделил в отдельную компанию производителя спортивных машин Ferrari. Компания была оценена в рамках IPO в $10 млрд, а теперь стоит почти $35 млрд, то есть почти столько же, сколько FCA.

Акции FCA дешевеют на 0,1% в ходе торгов в Милане в среду. За последние 12 месяцев капитализация компании взлетела на 63%, до 31,5 млрд евро.

В среду состоится пресс-конференция руководства FCA, посвященная публикации отчетности за второй квартал. О переносе или отмене мероприятия пока не сообщается.