Суд штата Мэриленд рассмотрит иск против Трампа

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Суд штата Мэриленд будет рассматривать дело о том, что президент США Дональд Трамп, предположительно, нарушил конституцию страны, сообщило в среду агентство Bloomberg.

По данным агентства, окружной судья Питер Месситт отказал стороне защиты Трампа в том, чтобы прекратить рассмотрение жалобы. Требование к суду об отказе в рассмотрении этого иска было направлено в прошлом месяце администрацией США.

В 2017 году иск против президента США был подан генеральными прокурорами штата Мэриленд и округа Колумбия. Помимо этого, по словам Месситта, два члена Демократической партии США "убедительно настаивали", что Трамп нарушил положения основного закона США. В жалобе против Трампа утверждается, что президент допустил нарушения пункта конституции о запрете государственным чиновникам принимать подарки или вознаграждения от иностранных правительств.

По версии истцов, гостиница Trump International в Вашингтоне, вероятно, заключала сделки с компаниями, связанными с иностранным государствами. Таким образом, это может нарушать положения конституции США и означать, что Трамп косвенно получал вознаграждения от властей других стран.

Речь идет о делах "Округ Колумбия против Трампа" и "Округ Мэриленд и Блументал против Трампа".