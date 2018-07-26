Лидер грузинской оппозиции высказалась против вступления в НАТО

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Восстановление дипломатических отношений с Россией на самом высоком уровне сейчас жизненно необходимо для Грузии, в то же время вступление в НАТО государству абсолютно не нужно, заявила лидер оппозиционной партии "Демократическая Грузия", экс-председатель парламента республики Нино Бурджанадзе.

"Сейчас для Грузии жизненно необходимо восстанавливать диалог с Россией на самом высоком уровне. Очевидно, что даже если президент или премьер-министр Грузии встретятся с Владимиром Путиным, то все проблемы сиюминутно не исчезнут. Однако такая встреча дала бы серьезный импульс для того, чтобы начать разгребать те сложности, которые накопились в течение многих лет в наших отношениях", - сказала Бурджанадзе в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

Лидер грузинской оппозиции подчеркнула, что "разрыв (российско-грузинских - ИФ) дипотношений был ошибкой".

"Мы видим, что сейчас достаточно сложные отношения между Россией и Украиной, но дипломатические отношения, тем не менее, сохраняются. Их отсутствие осложняет переговорный процесс и улучшение отношений. Препятствием также является признание Южной Осетии и Абхазии со стороны РФ в 2008 году. Тем не менее, я считаю, что выход из ситуации существует. Он идет через переговорный процесс - в первую очередь с абхазами и осетинами, а также с Россией", - заявила она.

При этом Бурджанадзе уточнила, что выступает "за тесное сотрудничество с Россией, но важно и сотрудничество с Западом", однако "ни о каком вступлении в НАТО речи быть не может".

"Даже если бы сейчас Грузия могла вступить в НАТО, надо задаться вопросом: насколько это нужно? После 2008 года я всегда подчеркивала, что не стоит ждать присоединения к альянсу, к тому же оно вредно для Грузии. Меня иногда упрекают в том, что раньше я поддерживала вступление в НАТО. Тогда я исходила из реалий в регионе, в России, а также в НАТО. Политик должен уметь реагировать на меняющуюся ситуацию", - отметила она.

"Сейчас вступление в НАТО Грузии абсолютно не нужно. Ведь ситуация изменилась и в РФ, которая серьезно встала на ноги, - с ней нужно больше считаться. Поэтому уверена, что в альянс Грузии вступать не нужно", - добавила лидер "Демократической Грузии".