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В Казахстане всех осужденных по уголовным делам обяжут платить в фонд компенсации потерпевшим

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Казахстане вступили в силу законодательные нормы, согласно которым всех осужденных за уголовные правонарушения обяжут платить в Фонд компенсации потерпевшим.

Сумма принудительного взыскания составит от 5 до 30 месячных расчетных показателей (МРП) в зависимости от тяжести преступления, сообщила в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана. В настоящее время 1 МРП составляет 2405 тенге, так что в переводе в рубли суммы взысканий составят от 2,1 тыс. до 13,1 тыс. рублей

В пресс-службе отметили, что нормы январского закона "О Фонде компенсации потерпевшим" в части взыскания принудительных платежей с виновных в совершении уголовных правонарушений лиц" введены в действие с 1 июля, а в четверг генпрокурор Кайрат Кожамжаров направил всем органам уголовного преследования специальное указание о неукоснительном соблюдении требований о взыскании средств.

В ведомстве отмечают, что данный Фонд, впервые созданный в Казахстане, нацелен на быстрое оказание необходимой материальной помощи потерпевшим.

Выплаты из фонда будут осуществляться несовершеннолетним жертвам сексуального насилия, жертвам торговли людьми или пыток, лицам, которые в результате преступления получили тяжкий вред здоровью или были зараженным вирусом СПИДа, а также законным представителям в случае смерти потерпевшего. Всего перечнем предусмотрено 124 состава преступления по 46 статьям Уголовного кодекса.

Компенсация из фонда будет осуществляться в виде единовременной выплаты. При этом пострадавший не лишается возможности дальнейшего взыскания полного ущерба с виновного лица.

"Компенсация нацелена на поддержку лиц, которые материально пострадали от преступления, но не имеют возможности получить возмещение вреда по нераскрытым преступлениям или когда виновник скрывается от правосудия", - уточнили в пресс-службе.

Закон предполагает двухлетний период накопления средств в Фонде, который поможет аккумулировать деньги для выплат, начало которых предусмотрено с 1 июля 2020 года.

Основным источником поступления является принудительный платеж, взыскиваемый судом со всех без исключения виновных лиц, в отношении которых был вынесен обвинительный приговор суда.

Другими источниками пополнения Фонда будут являться взыскания, наложенные судом за процессуальные нарушения, а также суммы, удерживаемые с осужденных, исполняющих наказание в виде исправительных работ.

Предполагается, что ежегодная сумма поступлений в Фонд будет составлять более 1 млрд тенге.

Генеральная прокуратура намерена держать вопрос формирования и использования средств Фонда на постоянном контроле.

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