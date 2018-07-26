Команда Трампа поспешила заказать в Китае баннеры к выборам 2020 года до начала действия пошлин

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Команда президента США Дональда Трампа, которая уже начала подготовку к президентским выборам 2020 года, опасается, что введение новых пошлин на импортируемые из Китая товары может ударить по ней самой из-за подорожания производства в этой стране агитационных баннеров.

Как сообщили СМИ из восточной китайской провинции Аньхуэй, местная текстильная фабрика неожиданно оказалась полностью загружена работой по производству рекламных баннеров с предвыборным лозунгом Трампа "Сохраним Америку великой!". С марта этого года предприятие успело выпустить 90 тыс. экземпляров такой продукции.

Как сказала журналистам директор фабрики Яо Юаньюань, столь большой заказ, который пришелся не на самое напряженное для фабрики время, объясняется поспешностью заказчика, который опасается, что введение США пошлин на китайский экспорт может привести к удорожанию товара. "Все тесно связано. Они готовятся заранее, пользуются тем, что тарифы на мою продукцию еще не повышены", - сказала она.

Donald Trump's 90,000 Banners for his future 2020 Trump Campaign are all MADE IN CHINA.

Question: Why not 'Made in America'?#HypocriteTrump pic.twitter.com/imM4TJlGJX — Lin Star (@LinDesigns111) 25 июля 2018 г.

Директор отметила, что дела на фабрике пошли особенно хорошо с 2015 года, когда предвыборная команда Трампа заказала ей баннеры для выборов 2016 года с лозунгом "Сделаем Америку снова великой".

Яо Юаньюань, тем не менее, отметила, что если американские ввозные пошлины будут расти, она окажется не в состоянии принимать новые заказы из США. "Все могут быть патриотично настроены, но это не способствует развитию экономики", - заявила фабрикант.