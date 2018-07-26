В Грузии уволены пять губернаторов из восьми

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил в четверг об освобождении от должности пяти из восьми губернаторов и о создании при правительственной администрации новой структуры регионального управления.

"Это решение об освобождении с постов части губернаторов связано с созданием новой структуры регионального управления, которую возглавит бывший министр по делам беженцев Созар Субари. Создание такой структуры, которая будет подчинена непосредственно премьер-министру, продиктовала нам практика последних лет", - сказал Бахтадзе на брифинге.

По его словам, такая структура позволит правительству иметь прямую связь с населением регионов и оперативно и эффективно реализовывать региональные проекты".