В США начался бракоразводный процесс Дональда Трампа-младшего

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Старший сын президента США Дональд Трамп-младший и его супруга Ванесса Трамп прибыли в суд Манхеттена для начала бракоразводных слушаний, передает в четверг агентство Associated Press.

Супруга сына американского президента подала документы на развод 16 марта этого года.

Donald Trump Jr., Vanessa Trump in divorce court Thursday https://t.co/e33awA6Si1 pic.twitter.com/d7hBDaQmHd — Weekly News Today (@WeeklyNewsToday) 26 июля 2018 г.

Ранее сообщалось, что к этому решению Трамп могли подтолкнуть семейные проблемы, связанные с многочисленными поездками ее мужа и его "нашумевшими твитами".

Ванесса Трамп вышла замуж за сына будущего американского президента в 2005 году, у них пятеро детей.