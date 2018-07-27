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США пригрозили Турции санкциями из-за ареста американского пастора

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - США пригрозили Турции санкциями из-за ареста американского пастора Эндрю Брансона, подозреваемого турецкими властями в шпионаже и террористической деятельности, сообщает в четверг информагентство Associated Press.

"Соединенные Штаты введут крупные санкции против Турции за то, что она на протяжении длительного времени содержит под стражей пастора Эндрю Брансона, великого христианина, семьянина и прекрасного человека", - написал в своем твиттере президент США Дональд Трамп.

Брансон был задержан турецкими властями после попытки государственного переворота в Турции в 2016 году. Его обвинили в связях в проповедником Фетхуллахом Гюленом, который, согласно официальной версии Анкары, выступал организатором заговора.

Заявления Трампа, по всей видимости, связаны с тем, что накануне американца выпустили из тюрьмы под домашний арест в связи с ухудшением состояния здоровья. Суд по его делу назначен на 12 октября. Если его вина будет доказана, 50-летнему пастору-евангелисту из Северной Каролины грозит до 35 лет тюрьмы.

AP отмечает, что освобождение Брансона - важный вопрос для Трампа, значительную часть электората которого составляют консервативно настроенные религиозные американцы. Ранее США предлагали Турции обменять Брансона на Гюлена, однако переговоры не увенчались успехом.

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Теги: США, Турция, Эндрю Брансон

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