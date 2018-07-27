Американский сенатор обвинила Россию в хакерских атаках на ее предвыборную кампанию

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россия посредством хакерских атак на компьютерные сети продолжает предпринимать попытки вмешательства в американские выборные процессы, заявила сенатор-демократ Клэр Маккаскил.

"Россия продолжает участие в кибернетической войне против нашей демократии. Я продолжу говорить об этом и буду оказывать давление, чтобы она была привлечена к ответственности", - говорится в заявлении сенатора, распространенном ее пресс-службой.

Заявление было сделано в ответ на ранее появившиеся в СМИ сообщения о возможных атаках российских хакеров на американский сенат.

"Хотя атаки и не увенчались успехом, возмутительно, то, что они считают, что это сойдет им с рук. Меня нельзя запугать", - добавила Маккаскил, назвав президента РФ "бандитом и хулиганом".

Сенатор ведет кампанию по переизбранию в сенат в ноябре 2018 года.