ООН попросила Литву рассекретить расследование о тайной тюрьме ЦРУ под Вильнюсом

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Комитет ООН по правам человека призвал Литву обнародовать расследование, посвященное тому, что в этой республике функционировала секретная тюрьма Центрального разведывательного управления США.

"Комитет обеспокоен тем, что досудебное расследование № 01-2-00015-14 не было закончено, никаких подозреваемых выявлено не было, а вся информация о ходе и результатах этого расследования засекречена", - говорится в сообщении комитета.

31 мая Европейский суд по правам человека заявил, что в Литве в конце 2005-2006 гг. действовала секретная тюрьма ЦРУ для содержания подозреваемых в терроризме.

Страсбургский суд обязал Литву за незаконное содержание в этой тюрьме выплатить Абу Зубайде, палестинцу родом из Саудовской Аравии, 130 тысяч евро.

Правительство республики в августе намерено принять решение относительно обжалования этого решения. На судебном процессе официальные лица Литвы утверждали, что в населенном пункте Антавиляй под Вильнюсом была создана не тюрьма, а Центр поддержки разведки.

Комитет ООН призвал Литву провести расследование участия госчиновников в нарушениях прав человека в этом и в других случаях тайного содержания под стражей.

"Государство должно также обеспечить, чтобы виновные были осуждены, а в случае признания их вины были наказаны соответствующими санкциями; жертвам должен быть гарантирован доступ к эффективной правовой защите", - заявили в комитете ООН.

Комитет ООН по правам человека регулярно оценивает, как страны соблюдают Международный пакт о гражданских и политических правах. Ситуация в Литве в начале этого месяца обсуждалась на саммите в Женеве.