Великобритания решила не выдавать США двух боевиков ИГ из-за опасений за их жизнь

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Власти Великобритании приняли решение о временной приостановке сотрудничества с США по вопросу экстрадиции двух боевиков ИГ (запрещена в РФ) из так называемой "группы Битлз" из-за опасений в том, что американская судебная система может вынести им смертный приговор. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Решение принято после обращения адвокатов матери одного из боевиков к руководству министерства внутренних дел Великобритании.

Бывшие подданные Соединенного Королевства Александа Коти и Шафи аш-Шейх, примкнули к ячейке ИГ в Сирии, получившей наименование "группа Битлз". Ее четверо участников в частности проводили казни западных журналистов и сотрудников гуманитарных миссий.

Двое из них были захвачены в плен проамериканскими силами в Сирии и переданы в Великобританию, где их лишили гражданства за их преступления. Согласно договоренностям с Вашингтоном, террористов будут судить в США.

В то же время Лондон выступает категорически против применения смертной казни и просит Вашингтон предоставить гарантии, что бывшие британцы не будут казнены.