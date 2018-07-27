Финляндия собралась депортировать семью, получившую паспорта РФ в Крыму

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российские дипломаты пытаются помочь русской семье из Финляндии, которой грозит депортация из страны из-за паспортов, выданных в Крыму.

Как сообщила в пятницу "Интерфаксу" гражданка РФ Наталья Кушнаренко, она вместе с мужем Михаилом Бережным и двумя детьми в настоящее время ожидают официального ответа финских властей. "На данном этапе нам помогает консульство Российской Федерации, следующий шаг финских властей пока не известен", - уточнила она.

В генеральном консульстве Финляндии в Петербурге, где Кушнаренко получала финскую визу, "Интерфаксу" отказались комментировать детали дела, "касающегося частного лица".

"Финляндия следует общей установке ЕС, согласно которой в российские паспорта, выданные в Крыму, как правило, не подтверждаются визы. Постоянное проживание и выполнение работы в Финляндии невозможны только лишь на основании туристической визы. С получением разрешения на пребывание, дающего право на работу, связаны, в свою очередь, определенные критерии", - отметили в дипломатическом представительстве.

Ранее финский правозащитник Йохан Бекман сообщил, что Финляндия угрожает депортировать русскую семью: по его словам, финская миграционная служба не признает их паспорта, поскольку они были выданы в Крыму.

"Многодетная российская семья переехала в Финляндию осенью с визами, которые они получили в генконсульстве Финляндии в Петербурге. Семья уже почти год живет в Финляндии, купили дом, старшая дочь ходит в школу. Вдруг финская миграционная служба приняла решение не признавать их российские паспорта, потому что они из Крыма", - отметил Бекман.

По его словам, финские власти считают семью гражданами Украины, которые должны получить украинские паспорта. В то же время украинское посольство в Хельсинки считает, что члены семьи находятся в Финляндии незаконно, поскольку по пути они не пересекали украинскую границу.