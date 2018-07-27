Белый дом опроверг сообщения СМИ о готовящемся ударе по Ирану

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Представитель Белого дома Хоган Гидли не подтвердил опубликованное ранее в австралийских СМИ сообщение о том, что Вашингтон готовится нанести удар по Ирану.

"Я не могу подтвердить это сообщение. Советую вам обратиться в министерство обороны с этим вопросом", - сказал Гидли, отвечая на вопросы журналистов.

"Но я могу сказать, что президент ясно указал на позицию по отношению к Ирану", - добавил представитель Белого дома.

Ранее в австралийских СМИ появилась информация о том, что вооруженные силы США готовятся нанести удар по Ирану.

На этой неделе Трамп резко отреагировал на слова иранского президента Хасана Рухани не играть с огнем в отношении Ирана. "Иранскому президенту Х.Рухани: никогда более не угрожайте США вновь - или вы испытаете последствия, которые мало кто испытывал в истории доселе. Мы более не являемся страной, которая поддерживает ваши безумные слова насилия и смерти. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!" - написал американский лидер в своем твиттере.