Немецкие СМИ сообщили об атаке на телеканалы ФРГ российских хакеров

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Общественно-правовые телеканалы ФРГ WDR и ZDF были атакованы российской хакерской группой Sandworm, пишет в пятницу еженедельник Der Spiegel со ссылкой на собственные неназванные источники.

Сообщается, что хакерская атака произошла в начале июня. Телеканал ZDF подтвердил сообщения о нападении хакеров, уточнив, что пострадали менее 10 компьютеров, утечки данных не было.

В свою очередь посольство России в ФРГ в твиттере прокомментировало сообщение об атаках следующим образом: "Бундестаг, МИД, теперь "ВДР" и "ЦДФ". Кто еще? Сгораем от любопытства".