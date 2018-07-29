В Узбекистане приостановили работу телеканала за безнравственность

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Вещание частного телеканала STV остановлено в Самарканде, сообщила пресс-служба министерства информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

"Работа самаркандского телеканала STV остановлена на неопределенный срок. Строгое предупреждение вынесено ташкентскому телеканалу Sevimli (Любимый) ", говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к такому решению пришла межведомственная координационная комиссия по повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных.

Причиной наказания стало нарушение телеканалами требований законов "О средствах массовой информации", "О принципах и гарантиях свободы информации", "О государственной молодежной политике" и "О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью".

В результате мониторинга работы каналов выявлены факты демонстрации фильмов и музыкальных клипов, противоречащих национальному менталитету, наносящих ущерб морально-нравственному воспитанию молодежи. В частности, фильмы и клипы содержали "сцены безнравственности и насилия".