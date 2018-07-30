Петербургский альпинист шестой день заблокирован в горах Пакистана

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Петербургский альпинист Александр Гуков шестой день выживает на склоне горы Латок-1 в Пакистане, спасатели потеряли с ним связь и пытаются доставить мобильный телефон. Об этом сообщил в понедельник "Интерфаксу" старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников.

"Сегодня к нему вылетел вертолет, чтобы доставить продовольствие и мобильный телефон. Позавчера его телефон сел, и связь была потеряна. Идет уже 20-й день с начала восхождения в составе двойки и шестой день с момента, когда погиб (напарник) Сергей Глазунов. А.Гуков находится там без снаряжения и практически без еды", - сказал Овчинников.

По его словам, снять альпиниста со склона не позволяет уровень подготовки пакистанских спасателей.

"Мы ведем переговоры, чтобы направить в страну российских специалистов или найти местных спасателей, которые могут работать на такой высоте", - добавил Овчинников.

Гора Латок-1 расположена недалеко от границы Индии и Пакистана и имеет высоту 7145 м. Российский альпинист находится на уровне около 6200 м.