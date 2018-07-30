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Власти Литвы рекомендовали не пользоваться Yandex.Taxi из-за риска сбора данных

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Литовский Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ) в понедельник заявил, что рекомендует не пользоваться Yandex.Taxi ("Яндекс.Такси"), пока это приложение не будет проверено на безопасность.

В сообщении министерства обороны говорится, что потребности приложения в получении информации с мобильного оборудования "возможно, создают условия для незаконного сбора личных данных и их накопления, а это вызывает обеспокоенность в связи с безопасностью".

"Сейчас НЦКБ проводит подробный анализ безопасности приложения Yandex.Taxi. Пока не будут установлены конкретные факты безопасности мобильного приложения, НЦКБ рекомендует не устанавливать его", - говорится в сообщении.

"Особенно важно, чтобы это средство не использовалось на устройствах государственных служащих и должностных лиц, сотрудников системы министерства обороны", - подчеркивает ведомство.

Министерство отмечает, что приложение Yandex.Taxi запрашивает доступ к большому количеству конфиденциальный информации и разрешения использовать функции устройства - возможностью активировать камеру или микрофон, управлять доступом к беспроводной сети, а более поздние версии программы могут увеличить количество требуемых доступов к функциям.

В сообщении также говориться, что данные, собранные у пользователя устройства хранятся на серверах организации, штаб-квартира которой находится в России. В условиях пользования также упоминается возможность предоставления данных госорганизациям, ведомствам регулирования, судам и прочим третьим сторонам.

Согласно проведенному литовскими разведывательными ведомствами анализу угроз нацбезопасности, "у российских спецслужб есть правовые полномочия и технические возможности получить доступ к данным российских и иностранных граждан, использующих российские электронные платформы коммуникации".

В оценке угроз говорится, что "угроза утечки личных данных к российским службам разведки и безопасности возникает у граждан Литвы, которые пользуются российскими социальными сетями, услугами электронной почты, например, Odnoklasniki, Mail.ru, Yandex и тому подобным".

Приложением Yandex.Taxi в Вильнюсе можно пользоваться с 24 июля.

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Теги: Литва, Яндекс.Такси
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