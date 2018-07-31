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Жертвами взрыва на Филиппинах стали не менее пяти человек

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Взрыв на контрольно-пропускном пункте (КПП) на юге Филиппин во вторник унес жизни по меньшей мере пяти человек, сообщили местные власти.

Взрыв произошел на рассвете, когда дежурившие на КПП военные и полицейские досматривали остановленный для проверки микроавтобус, сообщил журналистам представитель армии подполковник Герри Бесана. По его словам, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Трагедия произошла на окраине города Ламитан с преимущественно христианским населением на острове Басилан. Сам остров считается оплотом террористической группировки "Абу Саяф".

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Теги: Филиппины

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