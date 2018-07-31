Четверо туристов из РФ пострадали при камнепаде на леднике в Киргизии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В МЧС Киргизии подтвердили, что четверо россиян пострадали в результате камнепада на леднике Скрябина на севере Киргизии.

По данным туристической фирмы "Аксай Тревел", в понедельник примерно в 13:00 (12:00 по Москве) при восхождении на ледник Скрябина №9 (Аламединский район, Чуйская область) на высоте 4,1 тыс. метров семь туристов попали под камнепад, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского Министерства чрезвычайных ситуаций.

"Трое из них из Казахстана, четверо из России", - отметил он.

"По предварительным данным, погиб один гражданин Казахстана, остальные пострадали", - сказал собеседник агентства.

Во вторник утром из Алматы в район ледника Скрябина в Киргизии для эвакуации пострадавших вылетел вертолет "Казавиаспаса".

В МЧС Киргизии сообщили агентству, что спасательная операция еще не началась. "На место происшествия вертолет еще не прибыл", - заявил представитель МЧС Киргизии.