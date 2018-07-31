Компартия Китая наказала 37 тысяч чиновников за чрезмерные траты

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Коммунистическая партия Китая с начала года наказала около 37 тысяч чиновников за нарушение так называемого кодекса бережливости, пишет во вторник сайт газеты The Guardian.

Издание отмечает со ссылкой на китайское агентство по борьбе с коррупцией, что наиболее частыми проступками со стороны официальных лиц стали выдача бонусов без соответствующего согласования, обмен подарками и использование служебного транспорта в личных целях. Также чиновники были замечены за частыми походами в рестораны за государственный счет и проведением чересчур пышных свадеб и дорогостоящих похорон.

"Кодекс бережливости," состоящий из восьми пунктов, был выпущен в 2012 году, когда к власти пришел Си Цзиньпин. Документ был призван помочь в искоренении расточительности среди чиновников, которые ранее жили на широкую ногу, несмотря на довольно низкие заработные платы.

По данным антикоррупционного агентства, всего с 2012 года к ответу за коррупционные действия призвали более полутора миллионов чиновников.