Германский суд счел недоказанной вину фигуранта дела о теракте 2007 года в Дюссельдорфе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Суд в ФРГ оправдал обвиняемого по делу о теракте в Дюссельдорфе 18-летней давности, передает во вторник телеканал n-tv из зала суда.

Сообщается, что суд счел вину обвиняемого недоказанной. Прокуратура требовала пожизненного заключения

27 июля 2000 года на станции Верхан городской электрички (S-Bahn) Дюссельдорфа была взорвана самодельная бомба - как раз в тот момент, когда мимо проходила группа взрослых людей, учеников языковой интеграционной школы. В результате 12 человек получили ранения, одна из женщин была беременна и потеряла ребенка.

Поскольку преимущественно в группе находились люди с еврейскими корнями, выходцы из стран бывшего СССР, сотрудники правоохранительных органов посчитали, что обвиняемым, которому теперь 52 года, руководила кфенофобия.