Секретарь СНБО предложил сажать в тюрьму за закупки в России

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предложил ввести уголовную ответственность для руководителей украинских предприятий за закупки в России.

"Каждый ответственный руководитель должен отчитываться перед своей страной за позицию по измене... мне кажется, что должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора, тех, кто закупает те вещи в России, которые могут быть сделаны в Украине", - сказал Турчинов журналистам во вторник в Киеве.

Он отметил, что считает позором заказ на закупку ПАО "Укрзализныця" в России партии наградных значков. "Когда мы какие-то бляшки заказываем в России, то это просто позор!" - заявил секретарь СНБО.

Ранее стало известно, что "Укрзализныця" заказала в России партию значков "Почетный железнодорожник". Соответствующая информация была размещена на сайте публичных закупок ProZorro.

И.о. руководителя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов позже поручил остановить процедуру закупки значков у административно-хозяйственного управления ОАО "Российские железные дороги", а также пересмотреть данное соглашение.