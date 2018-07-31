Главные улицы Барселоны и Мадрида заблокированы таксистами

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Испанские таксисты продолжают протестовать против сервисов такси, блокируя главные улицы Мадрида и Барселоны, сообщает во вторник агентство EFE.

В Мадриде таксисты блокируют улицу Пасео-де ла Кастеллана, оставив для движения только по одной полосе в каждом направлении.

В Барселоне, пишет агентство Associated Press, таксисты провели уже четыре ночи на улице Гран-Виа - одной из главных улиц в центре города.

Кроме того, протесты затрудняют движение автомобилистов в Валенсии, Малаге и Сарагосе.

Протестующие требуют, чтобы власти Испании, как и раньше, выдавали на одно разрешение для интернет-сервисов такси типа Uber и Cabify 30 лицензий такси.

В понедельник испанские власти пытались договориться с представителями водителей такси, но им это не удалось. Во вторник представители правительства Испании должны встретиться с ассоциацией, представляющей такси-сервисы.