Смертник взорвал бомбу у миграционного центра в афганском Джелалабаде

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство недалеко от входа в здание управления по делам по мигрантов и беженцев в городе Джелалабаде афганской провинции Нангархар, сообщает телеканал Tolo News.

Двум другим нападавшим удалось проникнуть в здание. По данным телеканала, атака в настоящее время продолжается. В департаменте на момент нападения проходило заседание, часть сотрудников находятся в здании.

В результате нападения пострадали, как минимум, восемь человек.

Ранее Associated Press сообщало, что боевики подорвали автомобиль, припаркованный неподалеку от здания городской больницы, департамента здравоохранения и управления по делам беженцев в Джелалабаде.

В данной провинции действуют ячейки террористических организаций "Талибан" и ИГ, на данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку.