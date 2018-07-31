Воры вывезли акулу из океанариума Сан-Антонио в детской коляске

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Двое мужчин и женщина похитили самку бычьей акулы из океанариума Сан-Антониo, сообщает CNN. Животное было похищено в субботу 28 июля, в понедельник 30 июля "мисс Хелен", как зовут ее работники океанариума, была найдена живой.

Злоумышленники пришли в океанариум с ребенком, они около часа провели около аквариума, в котором находилась 40-сантиметровая акула. Посетителям разрешено кормить обитателей этого аквариума, поэтому никто ничего не заподозрил, когда один из мужчин перегнулся через край. Он поймал акулу в принесенную с собой сеть. Затем они взяли ведро с дезинфицирующим раствором, вылили раствор в систему фильтрации, чем нанесли вред другим обитателям океанариума. В ведро они поместили похищенную мисс Хелен, и спрятали ведро в коляске.

Полиция не уточняет, как именно они вышли на похитителей, однако сообщается, что у владельца дома, где нашли акулу, находилась целая коллекция представителей океанической флоры и фауны. Скорее всего, мужчина не собирался продавать мисс Хелен - ранее у него умерла одна из его акул, и он решил заменить ее чужой.

Мужчине предъявлены обвинения, его сообщники пока ждут решения.

Мисс Хелен находится на карантине, но ее состояние не вызывает опасений.