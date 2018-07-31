На Украине 84-летнего ученого осудили на 12 лет за госизмену

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Орджоникидзевский районный суд Харькова признал виновным в государственной измене 84-летнего харьковского ученого Мехти Логунова и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчина осужден за сбор в интересах России информации о государственных оборонных заказах минобороны Украины.

В сообщении утверждается, что, "действуя в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины он (Логунов) собирал сведения по государственному оборонному заказу, который выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с министерством обороны Украины".

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" сообщили, что обвинение требовало более жесткого наказания.

Адвокат Логунова Дмитрий Тихоненков заявил, что намерен обжаловать приговор.

"Фактически суд вынес обвинительный приговор, базируясь на показаниях только одного свидетеля, который, как считает Логунов, устроил ему провокацию. Показания остальных свидетелей (а их было порядка пятнадцати) не нашли отражения в приговоре", - сказал Тихоненков корреспонденту агентства.

По требованию прокуратуры Логунов находится под стражей. Он был задержан СБУ в августе 2017 года.