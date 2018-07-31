Конвоир покончил с собой в здании суда в Бишкеке

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Солдат срочной службы Департамента охраны и конвоирования ГСИН Киргизии во вторник днем застрелился в здании Ленинского райсуда в Бишкеке, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Департамента по охране исправительных учреждений и конвоированию осужденных и лиц Элеонора Шаршаналиева.

Она отметила, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа УВД Ленинского района Бишкека, а также сотрудники военной прокуратуры Бишкекского военного гарнизона.

Шаршеналиева добавила, что рядовой был призван на службу в апреле 2018 года.