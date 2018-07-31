Грузинские шахматисты сыграли вничью бокалами вина

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Необычную шахматную партию провели во вторник в Тбилиси известные грузинские шахматисты - чемпион мира Нона Гаприндашвили и экс-чемпион Европы Зураб Азмайпарашвили.

Шахматисты сыграли на доске, где вместо классических белых и черных шахматных фигур были расставлены бокалы белого и красного вина.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии, партия завершилась ничьей.

По информации пресс-службы, символичная шахматная партия между Гаприндашвили и Азмайпарашвили состоялась на территории исторического здания "Первого винного завода" в рамках мероприятия, посвященного 43-ей всемирной олимпиаде по шахматам, которая пройдет осенью в Батуми.

После игры шахматисты подняли тост наполненными грузинским вином "фигурами".

Организованная Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) 43-ая шахматная олимпиада пройдет в Батуми с 23 сентября по 5 октября. Участие в ней примут около 4 тысяч шахматистов из 180 стран.