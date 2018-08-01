Французский пловец Бен Лекомт прервал заплыв через Тихий океан из-за сильного шторма

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Пловец из Франции 51-летний Бен Лекомт принял решение прервать пересечение вплавь Тихого океана в связи с плохими погодными условиями, сообщает CTV News.

"Я не могу поменять погоду. Я не буду волноваться из-за нее или думать о ней. Погода есть погода", - приводят издания слова Б.Лекомта.

Пловец начал заплыв с Японии и преодолел уже около 800 км из необходимых 8 тыс. км, после чего он отказался от продолжения заплыва, чтобы переждать шторм. Ожидается, что в целом пересечение Тихого океана займет у него от шести до восьми месяцев, и каждый день он будет плыть по восемь часов. Согласно согласованным правилам, спортсмену будет разрешено возобновить заплыв с той точки, на которой он сейчас вынужден остановиться.

Телерадиокорпорация "Би-би-си" сообщала, что Лекомт готовился к заплыву через Тихий океан около шести лет и начал его в июле этого года. Ему помешали три тропических шторма, которые сформировались на днях в Тихом океане и один из них, названный "Джонгдари", ударил по Японии на прошлых выходных.

Пловец Лекомт известен тем, что ранее ему удалось пересечь вплавь Атлантический океан.

Теперь он хочет стать первым в истории человеком, сумевшим переплыть через Тихий океан.