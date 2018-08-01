Комета "Невероятный Халк" максимально приблизится к Земле 7 августа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Гигантская комета, получившая из-за своих размеров название "Невероятный Халк", 7 августа сблизится с Землей на минимальное расстояние, и ее газопылевое окружение может вызвать определенные электромагнитные процессы в околоземном пространстве. Об этом рассказал в среду "Интерфаксу" российский исследователь кометных метеоритов Евгений Дмитриев.

"Мы пока не знаем, какие размеры примет ее и так гигантское газопылевое окружение после сближения с Солнцем, а она ориентировочно в конце августа пройдет в перигелии (ближайшая к Солнцу точка орбиты небесного тела - ИФ) ближе к светилу, нежели Меркурий, что приведет к сильнейшему разогреву поверхности кометы и увеличению ее газопылевого облака", - сказал он.

Эксперт напомнил, что размеры газопылевого облака кометы вдвое превышают размеры Юпитера - самой большой планеты Солнечной системы. Ее диаметр - около 260 тысяч км. При этом у небесного тела отсутствует привычный для комет "хвост". "Невероятный Халк" прибыл в околосолнечные области из облака Оорта, которое окружает нашу планетарную систему. Впервые комету заметили 23 сентября 2017.

По оценке Дмитриева, земная цивилизация может столкнуться со смертельной опасностью не только при прямом столкновении планеты с ядром активной кометы, но и при прохождении Земли через ее газопылевое окружение.

"При прохождении Земли через газопылевое окружение (ГПО) яркой кометы - а такое в истории нашей планеты происходило неоднократно - не исключено возникновение гигантской молнии, порождающей мощнейший кометный электромагнитный импульс (КЭМИ), который может стать губительным для цивилизации. Появление такой молнии связано с электризацией солнечным ветром комы (облако из пыли и газа вокруг ядра кометы - ИФ) активной кометы, что вызовет электрический разряд при ее сближении с Землей", - считает он.

Дмитриев сравнивает такие КЭМИ с искусственными электромагнитными импульсами (ЭМИ), которые научились создавать в военных целях. "Искусственные ЭМИ получаются при ядерных взрывах и от взрыва электромагнитной бомбы, мощность которой можно довести до такого уровня, что ее уже сейчас начинают называть убийцей цивилизации", - сказал он.

"Для наглядности представим гипотетический сценарий неожиданного возникновения такого КЭМИ. Полностью выйдет из строя все электронное оборудование, прекратят работу предприятия и объекты жизнеобеспечения, включая электростанции, остановится транспорт, упадут самолеты", - говорит Дмитриев. "Не обязательно, что 7 августа события будут развиваться по катастрофическому сценарию, но что-то похожее в большей или меньшей степени возможно", - признает он.

Дмитриев отметил достаточно высокую вероятность подобного явления. "Ориентировочные расчеты показывают, что вероятность получить удар молнии от активной кометы среднего размера на 4 - 5 порядков выше, чем непосредственное столкновение планет земной группы с ее ядром", - сказал он

Чтобы избежать такого сценария, "необходимо срочно принимать меры по защите Земли от опасных комет, или, в крайнем случае, попытаться уменьшить ущерб от катастрофы, если она все же произойдет", уверен эксперт. Первоочередной задачей космонавтики на ближайшие несколько десятков лет он считает разработку и создание средств противодействия астероидной и кометной опасности.