Главные новости
В РоссииСамозанятых предложили вывести из-под действия Трудового кодексаВ РоссииКПРФ направила в избирком новую формулировку вопроса для пенсионного референдумаВ миреТела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августа
В мире

Комета "Невероятный Халк" максимально приблизится к Земле 7 августа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Гигантская комета, получившая из-за своих размеров название "Невероятный Халк", 7 августа сблизится с Землей на минимальное расстояние, и ее газопылевое окружение может вызвать определенные электромагнитные процессы в околоземном пространстве. Об этом рассказал в среду "Интерфаксу" российский исследователь кометных метеоритов Евгений Дмитриев.

"Мы пока не знаем, какие размеры примет ее и так гигантское газопылевое окружение после сближения с Солнцем, а она ориентировочно в конце августа пройдет в перигелии (ближайшая к Солнцу точка орбиты небесного тела - ИФ) ближе к светилу, нежели Меркурий, что приведет к сильнейшему разогреву поверхности кометы и увеличению ее газопылевого облака", - сказал он.

Эксперт напомнил, что размеры газопылевого облака кометы вдвое превышают размеры Юпитера - самой большой планеты Солнечной системы. Ее диаметр - около 260 тысяч км. При этом у небесного тела отсутствует привычный для комет "хвост". "Невероятный Халк" прибыл в околосолнечные области из облака Оорта, которое окружает нашу планетарную систему. Впервые комету заметили 23 сентября 2017.

По оценке Дмитриева, земная цивилизация может столкнуться со смертельной опасностью не только при прямом столкновении планеты с ядром активной кометы, но и при прохождении Земли через ее газопылевое окружение.

"При прохождении Земли через газопылевое окружение (ГПО) яркой кометы - а такое в истории нашей планеты происходило неоднократно - не исключено возникновение гигантской молнии, порождающей мощнейший кометный электромагнитный импульс (КЭМИ), который может стать губительным для цивилизации. Появление такой молнии связано с электризацией солнечным ветром комы (облако из пыли и газа вокруг ядра кометы - ИФ) активной кометы, что вызовет электрический разряд при ее сближении с Землей", - считает он.

Дмитриев сравнивает такие КЭМИ с искусственными электромагнитными импульсами (ЭМИ), которые научились создавать в военных целях. "Искусственные ЭМИ получаются при ядерных взрывах и от взрыва электромагнитной бомбы, мощность которой можно довести до такого уровня, что ее уже сейчас начинают называть убийцей цивилизации", - сказал он.

"Для наглядности представим гипотетический сценарий неожиданного возникновения такого КЭМИ. Полностью выйдет из строя все электронное оборудование, прекратят работу предприятия и объекты жизнеобеспечения, включая электростанции, остановится транспорт, упадут самолеты", - говорит Дмитриев. "Не обязательно, что 7 августа события будут развиваться по катастрофическому сценарию, но что-то похожее в большей или меньшей степени возможно", - признает он.

Дмитриев отметил достаточно высокую вероятность подобного явления. "Ориентировочные расчеты показывают, что вероятность получить удар молнии от активной кометы среднего размера на 4 - 5 порядков выше, чем непосредственное столкновение планет земной группы с ее ядром", - сказал он

Чтобы избежать такого сценария, "необходимо срочно принимать меры по защите Земли от опасных комет, или, в крайнем случае, попытаться уменьшить ущерб от катастрофы, если она все же произойдет", уверен эксперт. Первоочередной задачей космонавтики на ближайшие несколько десятков лет он считает разработку и создание средств противодействия астероидной и кометной опасности.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Невероятный Халк, Земля
В мире
Тела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августаТела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августа
Глава центра расследований Ходорковского рассказал о трех версиях убийства россиянПодробнее
 Суд США временно заблокировал инструкции для печати оружия на 3D-принтереСуд США временно заблокировал инструкции для печати оружия на 3D-принтере
Противники напоминают, что напечатанное оружие не имеет серийных номеров, не требует разрешения и может быть пронесено через металлодетекторыПодробнее
 Почти 50 человек пострадали в результате аварии самолета в МексикеПочти 50 человек пострадали в результате аварии самолета в Мексике
Из-за погодных условий самолет не смог правильно взлететь и разбился о землюПодробнее
 Журналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом ХодорковскогоЖурналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом Ходорковского
В проекте заявили, что съемочная группа не выходит на связь и действительно может быть мертваПодробнее
Стали известны имена погибших в ЦАР россиянСтали известны имена погибших в ЦАР россиян
Журналист Орхан Джемаль снимал вместе с режиссером Александром Расторгуевым фильм о частных военных компанияхПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Паразит, заразивший предпринимателей, день рождения глутамата натрия и когда лучше обновлять Windows 10Подробнее
 ЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в КрымЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в Крым
Ранее ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж" уже были внесены в санкционный список СШАПодробнее
 Более 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в ИндонезииБолее 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в Индонезии
В результате землетрясения погибли не менее 16 человекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 июля6 фото
31 июля
Фотохроника 31 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСамозанятых предложили вывести из-под действия Трудового кодексаВ РоссииКПРФ направила в избирком новую формулировку вопроса для пенсионного референдумаВ миреТела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августаВ миреПочти 50 человек пострадали в результате аварии самолета в МексикеВ РоссииСотрудники магаданской колонии осуждены за игнорирование издевательств над заключеннымВ миреЖурналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом Ходорковского

Максимальная прибавка работающим пенсионерам за 2017 год составит 235 рублей

В отличие от индексации, при перерасчете увеличение индивидуально и зависит от того, какая была у работника зарплата Подробнее

Курировать цифровую экономику будем замглавы Минцифры Кисляков

СКР завел третье дело на экс-гендиректора астраханской верфи "Красные баррикады"

Большая часть молодежи в РФ усомнилась в необходимости высшего образования для успешной карьеры

Суд Москвы осудил женщину, продавшую дочь в сексуальное рабство

Акционеры Fesco сообщили в полицию о хищении денег компании

Стали известны подробности гибели журналиста "АиФ" в Нижегородской области

Под Серпуховом разбился самолет-амфибия

Проникновение в Арктику опасных для фауны инфекций встревожило ученых

Комета "Невероятный Халк" максимально приблизится к Земле 7 августа

В КПРФ озвучили новую формулировку вопроса для пенсионного референдума

Экс-вратарь "Рубина" Рыжиков перешел в "Крылья Советов"

Минтранс счел проект реконструкции дороги Джубга-Сочи слишком сложным и дорогим

ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 2 августа

Мособлсуд признал вину членов "банды GTA" в нападении и убийствах водителей

Безработный петербуржец украл 275 тонн деталей железной дороги

Токио отверг прямую связь совместной хоздеятельности на Курилах с мирным договором с РФ

ФСИН опровергла сообщения о голодовке убийцы Немцова в иркутской колонии

Объем требований клиентов "Матрешки Тур" превысил финансовое обеспечение туроператора

PepsiCo в РФ в 2017 году впервые с 2008 года получила чистую прибыль

Компания смогла обогнать по этому показателю Coca-Cola Подробнее

Тела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августа

Тела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августаГлава центра расследований Ходорковского рассказал о трех версиях убийства россиян Подробнее

"Cоюзмультфильм" договорился с Успенским о правах на героев "Простоквашино"

Тимати оштрафован за парализовавший движение концерт на крыше машины

Исполнитель вину не признал, заявив, что "людям понравилось" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru