Главные новости
В РоссииСамозанятых предложили вывести из-под действия Трудового кодексаВ РоссииКПРФ направила в избирком новую формулировку вопроса для пенсионного референдумаВ миреТела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августа
В мире

Проникновение в Арктику опасных для фауны инфекций встревожило ученых

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Исследования российских ученых показали, что в Арктический регион проникают инфекционные заболевания, опасные для местных животных. Об этом сообщил директор Института проблем экологии и эволюции имени Северцева РАН Вячеслав Рожнов журналистам в Петербурге во вторник.

"Сейчас в Арктику к животным проникают те инфекционные заболевания, которые не были характерны для арктических мест обитания. Это очень настораживает, потому что инфекции очень быстро адаптируются на животных и представляют очень серьезную угрозу", - сказал Рожнов.

С другой стороны, он отметил, что белые медведи, являющиеся основным индикатором состояния экосистемы Арктики, к экологическим процессам в регионе адаптируются достаточно хорошо.

"Это дает надежду, что экосистемы не будут нарушены", - подчеркнул учёный.

"Даже те мощные факторы, которые влияют на экосистему, не отражаются на ее состоянии мгновенно. Эти влияния накапливаются. Нам нужно держать ситуацию под контролем", - добавил Рожнов.

Всего в мире насчитывается порядка 25 тыс. особей белых медведей. В последние годы российские ученые проводят изучение популяции животных на Ямале. Исследования показали, что численность белых медведей увеличивается на Чукотско-Аляскинской территории.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Арктика
В мире
Тела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августаТела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августа
Глава центра расследований Ходорковского рассказал о трех версиях убийства россиянПодробнее
 Суд США временно заблокировал инструкции для печати оружия на 3D-принтереСуд США временно заблокировал инструкции для печати оружия на 3D-принтере
Противники напоминают, что напечатанное оружие не имеет серийных номеров, не требует разрешения и может быть пронесено через металлодетекторыПодробнее
 Почти 50 человек пострадали в результате аварии самолета в МексикеПочти 50 человек пострадали в результате аварии самолета в Мексике
Из-за погодных условий самолет не смог правильно взлететь и разбился о землюПодробнее
 Журналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом ХодорковскогоЖурналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом Ходорковского
В проекте заявили, что съемочная группа не выходит на связь и действительно может быть мертваПодробнее
Стали известны имена погибших в ЦАР россиянСтали известны имена погибших в ЦАР россиян
Журналист Орхан Джемаль снимал вместе с режиссером Александром Расторгуевым фильм о частных военных компанияхПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Паразит, заразивший предпринимателей, день рождения глутамата натрия и когда лучше обновлять Windows 10Подробнее
 ЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в КрымЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в Крым
Ранее ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж" уже были внесены в санкционный список СШАПодробнее
 Более 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в ИндонезииБолее 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в Индонезии
В результате землетрясения погибли не менее 16 человекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 июля6 фото
31 июля
Фотохроника 31 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСамозанятых предложили вывести из-под действия Трудового кодексаВ РоссииКПРФ направила в избирком новую формулировку вопроса для пенсионного референдумаВ миреТела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августаВ миреПочти 50 человек пострадали в результате аварии самолета в МексикеВ РоссииСотрудники магаданской колонии осуждены за игнорирование издевательств над заключеннымВ миреЖурналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом Ходорковского

В КПРФ озвучили новую формулировку вопроса для пенсионного референдума

Экс-вратарь "Рубина" Рыжиков перешел в "Крылья Советов"

Минтранс счел проект реконструкции дороги Джубга-Сочи слишком сложным и дорогим

ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 2 августа

Мособлсуд признал вину членов "банды GTA" в нападении и убийствах водителей

Безработный петербуржец украл 275 тонн деталей железной дороги

Токио отверг прямую связь совместной хоздеятельности на Курилах с мирным договором с РФ

ФСИН опровергла сообщения о голодовке убийцы Немцова в иркутской колонии

Объем требований клиентов "Матрешки Тур" превысил финансовое обеспечение туроператора

PepsiCo в РФ в 2017 году впервые с 2008 года получила чистую прибыль

Компания смогла обогнать по этому показателю Coca-Cola Подробнее

Тела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августа

Тела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августаГлава центра расследований Ходорковского рассказал о трех версиях убийства россиян Подробнее

"Cоюзмультфильм" договорился с Успенским о правах на героев "Простоквашино"

Тимати оштрафован за парализовавший движение концерт на крыше машины

Исполнитель вину не признал, заявив, что "людям понравилось" Подробнее

Сбербанк в рамках акции снизил ставки по потребкредитам

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru