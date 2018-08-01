Проникновение в Арктику опасных для фауны инфекций встревожило ученых

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Исследования российских ученых показали, что в Арктический регион проникают инфекционные заболевания, опасные для местных животных. Об этом сообщил директор Института проблем экологии и эволюции имени Северцева РАН Вячеслав Рожнов журналистам в Петербурге во вторник.

"Сейчас в Арктику к животным проникают те инфекционные заболевания, которые не были характерны для арктических мест обитания. Это очень настораживает, потому что инфекции очень быстро адаптируются на животных и представляют очень серьезную угрозу", - сказал Рожнов.

С другой стороны, он отметил, что белые медведи, являющиеся основным индикатором состояния экосистемы Арктики, к экологическим процессам в регионе адаптируются достаточно хорошо.

"Это дает надежду, что экосистемы не будут нарушены", - подчеркнул учёный.

"Даже те мощные факторы, которые влияют на экосистему, не отражаются на ее состоянии мгновенно. Эти влияния накапливаются. Нам нужно держать ситуацию под контролем", - добавил Рожнов.

Всего в мире насчитывается порядка 25 тыс. особей белых медведей. В последние годы российские ученые проводят изучение популяции животных на Ямале. Исследования показали, что численность белых медведей увеличивается на Чукотско-Аляскинской территории.