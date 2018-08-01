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В Таджикистане осудили членов группировки, планировавших теракт против военных РФ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Суд в Душанбе по обвинению в терроризме приговорил к длительным срокам лишения свободы 14 членов подпольной ячейки запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), сообщает в среду таджикское телевидение со ссылкой на Центр общественных связей республиканского Госкомитета национальной безопасности.

"Суд города Душанбе приговорил двух членов преступной группы к 26 годам лишения свободы каждого. Остальные члены группы получили по семь лет колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Сообщается, что все члены подпольной ячейки ПИВТ были задержаны сотрудниками спецслужбы в феврале.

По данным следствия, члены ячейки планировали теракты, в том числе, против российских военных в Таджикистане. Там находится 201-я военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

В сообщении говорится, что осужденные признаны виновными в террористической деятельности, наемничестве, незаконном пересечении государственной границы.

В ходе следствия было установлено, что члены преступной группы прошли подготовку в Джелалабаде на востоке Афганистана на базе "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ), участвовали в боевых действиях в составе этой группировки против афганских правительственных войск и международных коалиционных сил.

Информация о нейтрализации подпольной ячейки ПИВТ была опубликована Госкомитетом нацбезопасности Таджикистана спустя сутки после того, как МВД республики обвинило запрещенную партию в причастности к нападению на иностранных туристов на юге страны.

Ранее сообщалось, что в результате нападения в Дангаре 29 июля погибли четыре иностранных туриста, двое получили ранение. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".

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