У лауреата Филдсовской премии украли медаль сразу после церемонии вручения

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Золотая медаль Филдсовской премии в области математики была украдена спустя всего полчаса после вручения одному из четырех лауреатов - специалисту Кембриджского университета курдского происхождения Каушеру Биркару, пишет газета The Guardian.

Издание сообщает со ссылкой на сайт G1 news, что Биркар оставил награду в чемодане, который положил на стол в конференц-зале вместе с бумажником и мобильным телефоном. Позднее охранники нашли чемодан, но он был пуст. Похитителя уже идентифицировали по записи камер наблюдения.

Организаторы выпустили заявление, в котором осудили кражу медали у Биркара. "Организационный комитет Международного математического конгресса глубоко сожалеет в связи с пропажей чемодана математика Каушера Биркара, в котором находилась полученная им на утренней церемонии медаль. Сделанные в ходе мероприятия записи сейчас анализируют. Организационный комитет сотрудничает с полицией в расследовании", - говорится в сообщении.

Как отмечает The Guardian, Международный математический конгресс был организован на западе Рио-де-Жанейро в криминогенном районе. По данным CBS News, Рио стал первым латиноамериканским городом, принявшим церемонию вручения Филдсовской премии.

Это не первый инцидент на мероприятии, пишет The Guardian. По данным газеты, в ночь на воскресенье в павильоне, где должна была проходить программа Международного математического конгресса, загорелась крыша. Пожар возник из-за небесного фонарика. В результате под мероприятия пришлось оборудовать другой павильон.

Филдсовская премия - самая престижная среди специалистов в области математики. Ее вручают раз в четыре года, лауреатами могут стать до четырех ученых.

Биркар родился в Иране и в статусе беженца переехал в Великобританию около двух десятилетий назад, отмечает The Guardian. Награду он получил за исследование многомерных моделей в алгебраической геометрии.