Роскомнадзор проверит Burger King в следующем году

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор пообещал в следующем году проверить компанию Burger King в России на предмет исполнения закона о хранении персональных данных после обращений пользователей.

"Мы включили Burger King в план проверок на будущий год",- говорится в сообщении на станице службы в соцсети Вконтакте в четверг.

"Жалобы пользователей, находящиеся вне полномочий РКН, мы оформили и отправили коллегам в службу, ответственную за безопасность граждан России", - добавили в РКН.

Там пояснили, что их служба "не имеет возможности быстро инициировать внеплановые проверки, даже по таким резонансным поводам".

"Но мы обязательно проверим деятельность Burger King по всей строгости закона "О персональных данных" в 2019 году", - пообещали в надзорном органе.

Ранее в СМИ появилась информация, что мобильное приложение для скидок в сети Burger King может записывать данные пользователей с их телефонов.