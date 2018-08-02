Глава Киевского патриархата пригрозил забрать Киево-Печерскую лавру у РПЦ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - У России нет церковной собственности на Украине, и после признания единой Украинской православной церкви ей будут переданы и Киево-Печерская, и Почаевская лавра, заявил глава УПЦ (Киевский патриархат) патриарх Филарет.

"Дело в том, что никакой собственности Московский патриархат в Украине не имеет. Не имеет собственности. Вот взять, например, Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра - чья это собственность? Собственность украинского государства. И государство передало свою собственность в пользование украинской церкви Московского патриархата. Но когда будет тут украинская церковь признана, то лавра - и одна, и вторая - будут переданы украинской церкви", - сказал Филарет в интервью телеканалу "Прямой", текст которого обнародован на сайте УПЦ-КП.

При этом глава УПЦ-КП отметил, что храмы, построенные за средства приходов, являются собственностью приходов, а не России.

"Поэтому Россия тут своей собственности церковной не имеет", - заявил патриарх.