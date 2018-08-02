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Шутка 12-летнего мальчика привела к эвакуации пассажиров двух самолетов в Ницце

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники службы безопасности международного аэропорта Ниццы эвакуировали пассажиров из-за неудачной шутки 12-летнего мальчика, сообщает в четверг издание Nice-Matin.

Инцидент произошел в воскресенье, однако известно СМИ о нем стало только сейчас.

Пассажиры получили по два сообщения на мобильные телефоны. В одном из них утверждалось, что на борту самолета, направляющегося в Рим, заложена бомба. В другом сообщении же содержалась инструкция относительно дальнейших действий: "Двигайтесь в сторону туалетных комнат, будем вести переговоры".

В результате в качестве меры предосторожности стражи порядка решили эвакуировать пассажиров двух самолетов, которые должны были отправиться в итальянскую столицу. На борту одного из них находилось 79 пассажиров, на борту другого - 179 человек. Саперы вместе с обученными поиску взрывчатых веществ собаками исследовали салон авиалайнеров и никаких подозрительных вещей не обнаружили.

Приехавшие на место сотрудники полиции выяснили, что сообщения были разосланы по Bluetooth. Позже оказалось, что оба текста отправил из аэропорта 12-летний мальчик по имени Али из Кувейта. Для этого он использовал функцию AirDrop, с помощью которой ему удалось отправить сообщения людям, которые находились недалеко от него в аэропорту. Подросток в содеянном сознался и рассказал, что просто хотел пошутить.

При этом отмечается, что никакого уголовного разбирательства по этому делу, вероятно, не последует ни в отношении мальчика, ни в отношении его родителей.

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