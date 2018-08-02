Трое альпинистов погибли при восхождении на Монблан

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Во французских Альпах при восхождении на Монблан в четверг погибли три альпиниста, сообщают местные СМИ.

По их информации, спортсмены сорвались со скалы на высоте примерно 3,6 тысячи метров. Причиной трагедии стали проблемы со страховкой.

Данных о возрасте и гражданстве альпинистов пока нет. Ожидается, что специальное подразделение французской жандармерии в ближайшее время проведет операцию, чтобы спустить тела погибших.

СМИ отмечают, что за лето 2017 года при восхождении на Монблан погибли 14 человек, за лето 2016 - девять человек.