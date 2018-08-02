Власти ФРГ задержали предполагаемого члена "Джебхат ан-Нусры"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Предполагаемый участник действующей в Сирии группировки "Джебхат ан-Нусра" (террористическая организация, запрещена в РФ) задержан в четверг в ФРГ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Речь идет о 36-летнем гражданине Сирии Хамаде А. Мужчина был задержан в округе Кальв (Баден-Вюртемберг), полицейские провели обыск в квартире подозреваемого.

Прокуратура считает, что мужчина примкнул к группировке в Сирии в феврале 2013 года.

"Вначале он в качестве эксперта по взрывчатке занимался подготовкой взрывных устройств", - говорится в сообщении прокуратуры, поступившем в "Интерфакс".

В ноябре 2013 года Хамад А. участвовал в захвате одного из крупнейших правительственных складов оружия вблизи города Махин, отмечается в документе.

В течение дня судья примет решение о заключении задержанного под стражу.